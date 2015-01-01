إدريس إلبا يحتفل بـ Hobbs & Shaw في لوس أنجلوس

في غياب نجمي الفيلم دوين جونسون وجيسون ستيثم احتفل كل من النجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Hobbs & Shaw بحضور جماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس

يأتي ذلك بعد أن احتفل كل من النجم جيسون ستيثم والنجمة هيلين ميرين بالعرض الخاص لفيلم الجديد Hobbs & Shaw بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، للنجم إدريس إلبا الذي حرص على تحية الجمهور الحاضرين أمام صالة عرض الفيلم بوسط المدينة.