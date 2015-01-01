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إدريس إلبا يحتفل بـ Hobbs & Shaw في لوس أنجلوس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:55 م
إدريس إلبا يحتفل بـ Hobbs & Shaw في لوس أنجلوس
إدريس إلبا
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أحمد جمال أحمد
 
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في غياب نجمي الفيلم دوين جونسون وجيسون ستيثم احتفل كل من النجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Hobbs & Shaw بحضور جماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس

 

يأتي ذلك بعد أن احتفل كل من النجم جيسون ستيثم والنجمة هيلين ميرين بالعرض الخاص لفيلم الجديد Hobbs & Shaw  بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل، للنجم إدريس إلبا الذي حرص على تحية الجمهور الحاضرين أمام صالة عرض الفيلم بوسط المدينة.


إدريس إلبا يحتفل بـ Hobbs & Shaw في لوس أنجلوس
إدريس إلبا يحتفل بـ Hobbs & Shaw في لوس أنجلوس
إدريس إلبا يحتفل بـ Hobbs & Shaw في لوس أنجلوس
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