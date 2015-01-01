المسماري يكشف.. رصد اتصالات بين القاعدة وقطر وتركيا

يوما تلو الآخر، تتكشف حقائق الدعم الذي يقدمه النظام القطري بقيادة تميم بن حمد، والنظام التركي بزعامة رجب أردوغان بتنظيم القاعدة الإرهابية، حيث فضحت تطورات المشهد الميداني في ليبيا، هذه العلاقات التي شهدت خلال الأشهر الماضية تناميا كبيرا.





ورصد الجيش الوطني الليبي، خلال الفترة الأخيرة وجود اتصالات هاتفية بين عناصر إرهابية في تنظيم القاعدة من جهة، ونظامي قطر وتركيا من جهة أخرى.





وأكد اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي على إن علاقات جماعات الإرهاب وقياداته مع نظامي قطر وتركيا في عدة مناطق مختلفة، لا سيما ليبيا التي رصدت أجهزتها الأمنية المختصة اتصالات مكثفة بين قيادات تنظيم القاعدة ومسؤولين قطريين وأتراك، بعد الغارات التي نفذها سلاح الجو الليبي في مصراتة.





وأشار المسماري إلى أنه تم تقديم عدة أدلة للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس، التي تم تنفيذها ضد المدنيين، بدعم من نظامي قطر وتركيا، حيث دعمت الأخيرة الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج بالأسلحة والمعدات العسكرية، بينما تتولى قطر الإنفاق على هذه الميليشيات ماديا، وسياسيا من خلال الضغط على المجتمع الدولي.