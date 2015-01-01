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محافظ الفيوم: دراسة إنشاء مجمع خدمات نموذجي متكامل بدمو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:52 م
محافظ الفيوم: دراسة إنشاء مجمع خدمات نموذجي متكامل بدمو
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ريهام على
 
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه يتم دراسة إنشاء مجمع خدمات حكومي نموذجي متكامل بدمو، والعمل بأحدث التكنولوجيا للتيسير علي المواطنين وتأدية خدماتهم، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان والأستاذ محمد حافظ مدير عام الأملاك.

أكد محافظ الفيوم أن إنشاء تلك المجمع يأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل التسهيل علي المواطنين وتأدية خدماتهم، وإستيعاب جميع العناصر وفقا لما تم إتباعه عند تصميم مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والإستغلال الأمثل للتكنولوجيا.

حيث تتضمن الدراسة حصر المصالح والعناصر الحكومية الخدمية المرشحة للإنتقال لمجمع الخدمات وأعداد العاملين بها والتجهيزات المطلوبه لكل مديرية أو مصلحة أو جه حكومية، حيث تتراوح مساحة مجمع الخدمات 10 ألف متر مربع.

يستهدف المجمع تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو المستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.
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