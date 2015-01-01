البورصة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات اليوم
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:48 م
وكالات
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تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم أبل، حيث خففت الأرباح القوية للشركة المصنعة لهواتف آيفون المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين يترقب المستثمرون خفضا شبه مؤكد لأسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 46.65 نقطة أو 0.17 بالمئة ليفتح عند 27244.67 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.04 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 3016.22 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 17.18 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 8290.80 نقطة عند الفتح.
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