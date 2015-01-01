ننشر حصاد مديرية الزراعة بالفيوم عن شهر يوليو 2019

Advertisements

في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم قامت المديرية بحصر عدد الحائزين في مجال الكارت ومنظومة الفلاح وكان الاجمالي عدد 241603 حائز.



فيما يخص حماية الاراضي بلغ ازالة عدد 38 حالة في المهد بمساحة 23 فدان، وفي مجال الثروة الحيوانية والانتاج تم ترخيص عدد 7 محلات اعلاف، واجراء معاينات لعدد 9 لمزارع الثروة الداجنة بمراكز المحافظة.



كما تم معاينة ورسم كروكي لمصنع الكنانة لاضافات الاعلاف بكوم اوشيم مع لجنة مشتركة من المديرية وقطاع الانتاج الحيواني بالوزارة والطب البيطري.



كما تم عمل عدد19 معاينة لجميع مراكز الفيوم وتسليم عدد 12 رخصة للعملاء، كما تم تسليم 14 رخصة للوزارة لاستخراج التراخيص وعدد 15 لاستكمال الاوراق المطلوبة.



وبلغ عدد النخل المعالج 278 نخلة بالحقن بمبيد سوسة النخيل، و9 لتر رينو كام تافابان، وعلاج العفن الهبابي لمحصول البانجو على نفقة المزارعين.



أما ما يخص الرقابة على المبيدات تم استخراج عدد 6 تراخيص تجديد مبيدات ومخصبات، وتحرير عدد 4 محاضر بالاشتراك مع المسطحات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط عدد 1494عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة.



وفي ادارة القوارض تم معالجة مساحة 1400 فدان، كما تم تشكيل لجان للمرور على زراعات الذرة الشامي والرفيعة لمتابعة الحشرة الجياشة.



كما تم الإنتهاء من موسم توريد القمح بتاريخ 1772019، وكانت المساحة المنزرعة 191692 فدان والكمية الموردة بالاردب 138142،086 طن.



كما تم القيام بتدريب صيفي لعدد30 طالب من كلية الزراعة بالفيوم بمبنى الارشاد بالمديرية، وتوزيع عدد 10 وحدات لزراعة الاسطح لمساعدة المتدربين على تبني مشروع صغير، والاشتراك في الندوات الخاصة عن مشروع 100 مليون صحة للمرأة المصرية في مراكز التمية الريفية بأبوكساه مركز أبشواي.



