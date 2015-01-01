رئيس الوزراء: أيرلندا لن تتعرض للتخويف بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Advertisements

قال رئيس الوزراء الايرلندي "ليو فارادكار" في مقابلة نشرت اليوم الاربعاء: "أن أيرلندا لن تتعرض للتخويف في المحادثات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



وأصبح الخلاف بين لندن ودبلن حول خطط الحدود الأيرلندية القضية الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الطلاق.



ودعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أيرلندا إلى إلغاء شرط "الدعم" الحدودي في الصفقة التي تم التفاوض عليها بموجب سلفه تيريزا ماي.



وقال فارادكار في مقابلة مع الصحيفة الأيرلندية ديلي ميرور: "لن تتعرض أيرلندا للتخويف بشأن هذه القضية كحكومة وكدولة، وأعتقد أننا سنلتزم بموقفنا".



وأضاف: "أن أيرلندا حصلت على "دعم كامل" من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على أساس الدعم، وصُممت كوثيقة تأمين لمنع مراقبة الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني".



ولكن جونسون قال: "أن بريطانيا ستبقي مرتبطة بقواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي".





