"محمد عبدالفتاح يوسف" عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا رقم 1017 بتاريخ 31 يوليو الجاري، بتجديد قيام والدكتور محمد عبد الفتاح يوسف بلال بأعمال الحاسبات والمعلومات بالجامعة لمدة عام.



شغل الدكتور محمد بلال منصب شغل منصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات-جامعة حلوان- مايو2012 حتى مايو 2015، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - يناير 2010-مايو 2012 وكذلك رئيس قسم علوم الحاسب في الفترة من أكتوبر 2008 إلى يناير 2010.



حصل على درجة الدكتوراه والماجستير في هندسة الحاسبات من كلية الهندسة، جامعة القاهرة اعوام 1998 و1993. ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الحاسبات من كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية عام 1988. كما حصل على درجة استاذ علوم الحاسب – تخصص ذكاء اصطناعي اعتبارا من عام 2010، وله ما يزيد عن 62 بحثا علميا منشورا، وأشرف على ما يزيد عن 30 رسالة علمية "ماجستير ودكتوراه" وشارك فى العديد من المشروعات البحثية والتطبيقية "الدولية والمحلية" وحضر العديد من الدورات المحلية والدولية.

