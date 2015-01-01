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إعصاران أحدهما من الفئة الرابعة يتجهان نحو ولاية هاواى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:37 م
إعصاران أحدهما من الفئة الرابعة يتجهان نحو ولاية هاواى
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خاطر عبادة
 
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يتجه إعصاران، أحدهما من الفئة الرابع ، نحو جزر هاواي، أحدهما مباشرة نحو سلسلة الجزر والآخر جنوبًا.

ووفقاً لشبكة "سى إن إن"، اليوم، أنّه من غير المتوقع أن يلمس إعصار إريك، وهو الأكبر بين هذه الأعاصير، اليابسة، لكن قد تشهد أجزاء من هاواي هبوب رياح وأمطار أكبر أثناء انزلاقها جنوب الجزيرة الكبيرة غداً الخميس.

ومن المتوقع أن تضعف قوة إريك إلى إعصار من الفئة 1 بحلول ذلك الوقت، حسبما قال هيلي برينك، خبير الأرصاد الجوية لـ"سي إن إن".

وقال برينك: "من المتوقع أن تؤدي الرياح القوية إلى حدوث موجات خطيرة على طول الساحل الشرقي والجنوبي لهاواي لمدة 48-72 ساعة، ولكن لا توجد حاليًا أي تحذيرات ساحلية تصدر لسلسلة جزيرة هاواي".

وأوضحت السلطات أن الرياح القصوى المطلقة بلغت 130 ميلا في الساعة (209 كيلومترا في الساعة).

وقد يؤدي إعصار إريك إلى رفع منسوب مياه البحر بين 7 و 16 قدمًا (بين مترين ونصف المتر تقريبًا) مساء الخميس، وفقًا لتوقعات بحرية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية التي نشرت يوم الإثنين.

وأضاف برينك، أن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كان المطر التابع لإريك ستؤثر على هاواي.

ويعد إعصار إريك العاصفة الخامسة التي تصل إلى شرق المحيط الهادئ حتى الآن هذا الموسم.
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