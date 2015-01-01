"غادة علي عبدالحميد" عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا رقم 1023 بتاريخ 31 يوليو الجاري، بتجديد قيام الأستاذة الدكتورة غادة على عبد الحميد بأعمال كلية السياحة والفنادق بالجامعة لمدة عام.



جدير بالذكر ان الدكتورة غاده علي عبد الحميد حمود عميد كليه السياحة والفنادق جامعه بني سويف ومؤسس الكلية، وأستاذ الدراسات السياحية والوكيل السابق للدراسات العليا والبحوث. بجامعه حلوان، ورئيس قسم الدراسات السياحية الأسبق جامعه حلوان، عضو لجنه السياحة بالمنظمة الأمريكية للباحثين الدوليين، والأمين السابق للجنه ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات.

