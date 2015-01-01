أمين حماة الوطن بالبحر الأحمر: الرئيس السيسي عبر بمصر لبر الأمان

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قال تيتو الخطيب، أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، إن استمرار انعقاد مؤتمرات الشباب برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد باهتمام الرئيس بالشباب وطرح جميع التفاصيل التى تقوم بها الحكومة المصرية هي رسالة قوية للعالم بضرورة مشاركة الشباب ودمجهم مع الجهاز التنفيذي.



وأضاف "الخطيب" انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية كانت فى ظل ظروف غير طبيعية، حيث شهدت مصر ثورتين في ثلاثة أعوام فقط، يعد بمثابة رسائل واضحة وحاسمة من عاصمة المستقبل لجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لمعرفة الظروف التى مرت بها مصر ومن أجل الحفاظ عليها ومواجهة من يريدون إلحاق السوء بها بعد نجاح الرئيس في تثبيت اركان الدولة المصرية وبناء مصر الحديثة.



وقال امين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر؛ لـ "لفجر"، أن سوف يُسجلاالتاريخ بحروف من نور قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاف شعبه حوله لثقته فيه وصدقه وحبه وعشقة لمصر وشعبها، وتحقيق الانتصار في مواجهة الإرهاب وجميع الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابين على أراضيها.



ووجه "الخطيب" الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بمصر ومكافحة الإرهاب ومنظومة الإصلاح الاقتصادي ووضع مصر في مكانتها الطبيعية بين الدول.