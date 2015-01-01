شوادر الخراف.. الأضاحي حاضرة وغاب المشترين (صور)

مع قدوم عيد الأضحى، تنتشر شوادر الأضاحي التي تكتظ بالخراف في المناطق المختلفة، أملًا في لفت أنظار مشتري من المارة، ولكن الغريب، عزوف المواطنين عن شراء الأضاخي هذا العام، رغم انخفاض أسعارها عن العام السابق، لتشهد الأسواق حالة ركود، غير طبيعية.





في جولة ليست بقصيرة، التقطت عدسة "الفجر"، انتشار شوادر الخراف، في منطقة فيصل، لعرض الأضاحي، استقبالًا لعيد الأضحى، حيث تكتظ الشوارع، التي تعرضها بأسعار تنافسية، للبيع.





يجذبك مظهر الخراف من بعيد، بأشكالها المتميزة، وألوانها الجميلة، ونظافة جلدها الخارجي، ولكنها لا تلق رواجًا كعادة كل عام، رغم انخفاض أسعارها، ففي منطقة فيصل، تكتظ الشوارع، بشوادر الخراف، والمارة يقفون لالتقاط الصور معهم.





بينما يقف تاجر الخراف، وسط الشادر، عارضًا المواشي، أملًا في إيجاد المشتري المناسب، حيث أن أغلب المشترين، يقبلون على الشراء قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، خوفًا من نفوق الماشية، أو مرضها.





وأصحاب شوادر الخراف، يصطحبون أطفالهم الصغار الذين تقاسم الابتسامة ملامح وجههم، فرحًا بقدوم موسم عيد الأضحى، انتظارًا في عبور، أحد المشترين، لعرض أضحيتهم.



