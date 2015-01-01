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تاسع الراحلين عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:29 م
تاسع الراحلين عن برشلونة في الميركاتو الصيفي
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الفجر الرياضي
 
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نجح فريق سان بطرسبرج الروسي، في الحصول على خدمات النجم البرازيلي مالكوم ، لاعب فريق برشلونة الإسباني ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

 

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، توصل برشلونة وزينت سان بطرسبرج لاتفاق ، حول انتقال مالكوم للفريق الروسي .

 

وتابعت الصحيفة،  ستدفع زينيت 40 مليون يورو مقابل النجم البرازيلي ، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى تعتمد على المتغيرات ، سيوقع اللاعب مع الفريق الروسي لمدة ست سنوات ولن يتمتع برشلونة بأي حق في البيع في المستقبل .

 

وأختتمت الصحيفة، وبهذه الطريقة ، سيغادر مالكوم كيان برشلونة في الساعات القليلة القادمة بعد عام واحد فقط من الهبوط في كامب نو.

 

ويعد مالكوم تاسع الراحلين بعد سيليسين وآندري جوميش ودينيس سواريز ومارك كاردونا وسيرجي بالينسيا، ثم مارك كوكوريلا ودوجلاس وتشافى سيمونز.

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