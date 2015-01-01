"خالد بن سلطان" ينوه بدعم وزير الداخلية للرياضة في القطاعات الأمنية

ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل دعم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف للرياضات، ومنها رياضة السيارات، وموافقته على مشاركة فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية ضمن منافسات رالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية.





وأكد الأمير خالد الفيصل أن الرياضة ومهام رجال الأمن العام مكملان لبعضهما باعتبار الرياضة جزءاً من التأهيل المهني والتدريبي، لافتاً إلى أن محبي الرياضة ومنها رياضة السيارات يتطلعون لمتابعة مهارات ومواهب أعضاء الفريق من منسوبي الأمن العام وكل القطاعات الأخرى وما يمتازون به من قدرات لرفع اسم المملكة عالياً في كافة المحافل الدولية.





يذكر أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية حقق نتائج مميزة خلال مشاركته الأولى في رالي حائل الدولي ٢٠١٩م، أبرزها تحقيق المركز الأول في فئة T2 والمركز الثاني في فئة T3، كما حصل أحد أعضائه على لقب أفضل متسابق في البطولة.