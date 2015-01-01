"هتشوفوا أداء مصر خلال عامين".. رسائل "السيسي" في جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب السابع

اتسم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "التحول الرقمي"، بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالمصارحة، حيث تحدث عن التحول للرقمنة، وإيجابياتها وسلبياتها، فضلًا عن خصوصية البيانات.





سبب التحول للرقمنة

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه، خلال جلسة "التحول الرقمي"، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، قائلًا؛ "أنحرص على موضوع الرقمنة، حتى نقدر نوفر قواعد بيانات كاملة لمصر".





وأوضح "السيسي"، "للتوضيح أكثر، فإن التضامن هتدي دعم مادي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تمر بسلسلة إجراءات، لكن بالذكاء الاصطناعي، هنشوف حال الناس، لكن سابقًا، كنا بنقعد نعمل مسح كامل بياخد وقت وجهد كبير".





خصوصية البيانات

وأكد الرئيس، أن بيانات المواطنين يتم التعامل معها بخصوصية شديدة، ولا يمكن أن تكشف إلا بأنساق أمنية مختلفة طبقًا لقواعد محددة.





متابعة قواعد البيانات

وفي هذا الصدد، أشار "السيسي"، إلى أنه يتابع بدأب سجلات وقواعد البيانات في كل وزارة، لافتا إلى أن جميع هذه البيانات يتم التعامل معها لاستخراج المطلوب منها، فعلى سبيل المثال، حال إذا فقدت 1000 أسرة عائلها ويحتاجون معاشا خاصا بهم، فإن وزارة التضامن توفر هذه الأموال للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك قبل أن يطالب مستحقوها بهذه الأموال.





فوائد قواعد البيانات

وأكد الرئيس، أن الحكومة قادرة على توفير الأموال للمواطنين بمستحقيها فى كافة الوزارات بفضل قواعد البيانات التي تمتلكها الحكومة في الوقت الحالى، ومتابعة الأحداث اليومية على مدار اليوم سواء مواليد أو وفيات.





سلبيات التحول الرقمي

وحول السلبيات، استعرض الرئيس، أن التحول الرقمي رغم مميزاته له محاذير ومخاطر، وقادر أن يشل الدولة حال عدم تأمينه بشكل كامل، والدليل على ذلك ما حدث في عام 2011، متابعًا: "معنى أن دولة بحجم مصر يحدث بها ما حدث في 2011 أن هناك مشكلة كبيرة في كافة قطاعات الدولة دفعت الناس للخروج لتغيير الواقع".





.وأضاف "السيسي"، "إذا كنا عايزين أداءنا كدولة يكون مرضي لآمالنا وتطلعات شعبنا لابد أن نتحرك في اتجاه التحول الرقمي، الذي يعتبر أمن قومي لمصر".





الإصلاح الإداري

وأكد الرئيس، أنه تحدث خلال بداية ولايته الثانية عن أنه سيهتم بالتعليم والصحة والإصلاح الإداري، مخاطبًا المصريين: "هتشوفوا أداء الدولة المصرية خلال عامين على الأكثر عامل إزاي، ودا مش كلام".





وتابع، أن هناك جهود كبيرة تتم في إطار الإصلاح الإداري، ومن بينها انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار ما يقرب من 500 ألف موظف لتدريبهم وتأهيلهم على المنظومة الرقمية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من منتصف العام القادم، وهذا لن يكون على حساب باقي الموظفين.





سيبوا الأحزاب تتكلم

بينما مازح الرئيس، مقدمة الجلسة، قائلًا؛ "سيبي الاحزاب تقول"، تعقيبًا على مقاطعتها منسق شباب الأحزاب، خلال رده على المبادرة.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.





ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني



