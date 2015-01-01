لمواجهة "الحر الشديد".. شباب يوزعون مشروبات باردة على المواطنين بشوارع الأقصر (صور)



وأوضح محمد عبد النبي، عضو متطوع بجمعة نماء لتنمية المجتمع بالأقصر، وأحد المتطوعين بالمبادرة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، قيامه مع مجموعة من شباب الجمعية، بصنع مشروبي " التمر والسوبيا" الممزوجين بالثلج، وحفظهما في "كولمن مياه"، وتوزيعهما على المواطنين في الشوارع، لتخفيف شدة الحرارة عليهم أثناء السير في أوقات الظهيرة خلال عودتهم من العمل، أو اضطرارهم للخروج في مثل تلك الأوقات التي تشتد فيها درجات الحرارة.



وأضاف محمد عبد العاطي، سكرتير الجمعية، أن تلك المبادرة، يقوم بها عدد من شباب الجمعية بصفة أسبوعية، في اطار أنشطة الجمعية الخيرية، مشيرًا إلى استمرار المبادرة طوال فترة الصيف للترطيب على المواطنين من شدة الحرارة التي تشهدها المحافظة.



في لفتة انسانية طيبة، قام عدد من شباب الخير، تابعين لجمعية خيرية، بتوزيع المشروبات البادرة، على المواطنين في شوارع مدينة الأقصر، للترطيب عنهم من حرارة الشمس.وواصلت درجات الحرارة ارتفاعها بالأقصر، حيث سجلت اليوم الأربعاء، العظمى منها 42 درجة مئوية، فيما بلغ معدل الرطوبة 16%.