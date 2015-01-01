"السيسي": 13 مليار جنيه تكلفة تطوير 277 قرية ورفع كفاءتها

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة تطوير 277 قرية ورفع كفاءتها 13 مليار جنيه، لتغطية جميع القرى على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها مع توفير فرص تشغيل لأهاليها طبقًا لطبيعة كل قرية.



وأضاف "السيسي"، على هامش مشاركته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن مصر بها 4500 قرية، و28 ألف تابع لها، معقبًا: "طول ما حنا مش قادرين ننهي المشاكل مع بعضنا، الدولة لوحدها مش هتقدر تطور جميع القرى بمفردها".



وتابع، أن الدولة بأكملها، وصندوق "تحيا مصر" ومنظمات المجتمع المدني، لابد أن تشارك في تطوير القرى الأكثر احتياجًا، مضيفًا: "حجم المطلوب ضخم، ومينفعش نتفرج على الناس دي بتعاني ونسكت".



ونوه، إلى أننا بحاجة لإنشاء 250 ألف فصل بتكلفة 25 مليار جنيه للقضاء على كثافة الفصول، بتمني يبقى معايا 100-200 مليار جنيه علشان احل مشاكل كثير.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

