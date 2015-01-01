"التضامن": ٧٤٨٩ من حجاج الجمعيات الأهلية وصلوا الأراضي المقدسة

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الأجتماعي، أن عمليات التفويج تتم بانتظام منذ بدء الجسر الجوى فى ٢٣ من يوليو مضيفا أن اجمالى عدد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا الأراضى المقدسة حتى اليوم ٣١ يوليو ٨٤٩٥ حاجا منهم ٢٢٨٧ حاجاً بالمدينة و ٦٢٠٨ في مكة المكرمة وأن الغد الخميس ١ من اغسطس سيشهد تفويج ١٢٣٥ حاجا منهم ٦٩١حاجا الى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والجيزة و المؤسسة والجمعيات المركزية وبنك ناصر والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة وتفويج ٥٤٤ حاجا للمدينة المنورة من محافظة القليوبية والاسكندرية إضافة إلى تفويج ٣٩٩ حاجا من المدينة المنورة الى مكة المكرمة.





وأشار عبد الموجود الى أن حالة الحجيج مطمئنة وأن هناك ٣ حالات بالمستشفيات وهى لحجيج من الشرقية والمنوفية ويتم تلقى الرعاية بمستشفيات النور والملك فهد، حيث تعانى من غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل والاخيرة قسطرة بالقلب ويتم متابعتها للاطمئنان على تلقيها الرعاية الطبية بالاضافة الى حالة وفاة واحدة لحاج من محافظة الدقهلية.





ومن جانبه قام صباح اليوم خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة، بزيارة ضيوف الرحمن بالفنادق والاطمئنان على أحوالهم والخدمات المقدمة لهم، حيث أستمع عبد العليم للحجيج واطمئن على راحتهم كما عقد اجتماعا موسعا مع مشرفى الحجيج متابعا ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لراحة الحجيج حيث أكد عبد العليم ان البعثة يرافقها ٢٧٠ مشرف بواقع مشرف لكل ٤٥ حاج منهم ١٠ مشرفات مضيفا أن أعضاء البعثة بالأراضي المقدسة يبذلون جهدهم لخدمة ضيوف الرحمن وتم منحهم كافة التسهيلات وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على مدى ساعات اليوم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579 من استفسارات حول الحجيج أو حالات التائهين ان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة.



