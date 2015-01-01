عاجل.. "الكاف" يوقف تتويج الترجي ويجهز لقراره الأخير
يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقفه النهائي من قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإلغاء إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي واعتبار الثاني بطلاً للبطولة القارية.
ولم يصدر "كاف"
قراره النهائي حتى الآن، بحسب ما أشيع مؤخراً وتناوله الحساب الرسمي للنادي التونسي،
إذ سيصدر قراره خلال ساعات بعد مشاورة من اللجنة المختصة فمن الممكن أن يؤيد قرار
"كاس" أو يصدر قرارًا جديدًا في أزمة مباراة الترجي والوداد.
واعتبرت "كاس"
أن اللجنة التنفيذية لـ"كاف" ليست مختصة بقرار إعادة مباراة نهائي دوري أبطال
أفريقيا، لذلك تقرر إلغاء القرار ورفض استنتاجات الوداد المغربي بشأن عدم استخدام تقنية
الفيديو في المباراة النهائيةوذكرت أن الترجي التونسي يستحق الحصول على الميداليات
الذهبية وكأس البطولة والجائزة البالغة 2.5 مليون دولار، إذ تم إحالة الأمر إلى الاتحاد
الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم.
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