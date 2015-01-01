ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. "الكاف" يوقف تتويج الترجي ويجهز لقراره الأخير

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:10 م
عاجل.. الكاف يوقف تتويج الترجي ويجهز لقراره الأخير
الترجي والوداد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقفه النهائي من قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإلغاء إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي واعتبار الثاني بطلاً للبطولة القارية.

 

ولم يصدر "كاف" قراره النهائي حتى الآن، بحسب ما أشيع مؤخراً وتناوله الحساب الرسمي للنادي التونسي، إذ سيصدر قراره خلال ساعات بعد مشاورة من اللجنة المختصة فمن الممكن أن يؤيد قرار "كاس" أو يصدر قرارًا جديدًا في أزمة مباراة الترجي والوداد.

 

واعتبرت "كاس" أن اللجنة التنفيذية لـ"كاف" ليست مختصة بقرار إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، لذلك تقرر إلغاء القرار ورفض استنتاجات الوداد المغربي بشأن عدم استخدام تقنية الفيديو في المباراة النهائيةوذكرت أن الترجي التونسي يستحق الحصول على الميداليات الذهبية وكأس البطولة والجائزة البالغة 2.5 مليون دولار، إذ تم إحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم.

Advertisements
المزيد عن: مباراة الترجي والوداد الوداد الترجي والوداد الترجي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا