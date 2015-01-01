محافظ المنيا يشارك في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية

شارك اللواء قاسم حسين محافظ المنيا في فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذى يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار يومي 30 و31 يوليو 2019 بحضور أكثر من 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية في جلسات حوارية مفتوحة وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وممثلين من هيئات ومنظمات دولية وعدد من سفراء الدول الإفريقية وأعضاء الحكومة المصرية.





أكد المحافظ على أهمية المؤتمر في اعادة جسر التواصل مع الشباب وفتح نوافذ الحوار مع الأجيال الجديدة والاستماع الى آرائها ومقترحاتها وعرض أفكارها وتقديم ابتكاراتها في كافة المجالات.



