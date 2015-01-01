محافظ المنيا يشارك في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:24 م
أحمد الخميسي
Advertisements
Advertisements
شارك اللواء قاسم حسين محافظ المنيا في فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذى يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار يومي 30 و31 يوليو 2019 بحضور أكثر من 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية في جلسات حوارية مفتوحة وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وممثلين من هيئات ومنظمات دولية وعدد من سفراء الدول الإفريقية وأعضاء الحكومة المصرية.
أكد المحافظ على أهمية المؤتمر في اعادة جسر التواصل مع الشباب وفتح نوافذ الحوار مع الأجيال الجديدة والاستماع الى آرائها ومقترحاتها وعرض أفكارها وتقديم ابتكاراتها في كافة المجالات.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر السابع للشباب في العاصمة الادارية يعد رسالة للعالم على حجم الانجاز الذى يجرى على ارض مصر من مشاريع قومية كبرى، ومنها العاصمة الجديدة التي بدأت الحياه تدب في أركانها وأصبحت جاهزة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى وهو ما يدعم السياحة والاقتصاد عموما في مصر.
Advertisements