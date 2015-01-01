٧٠ فعالية نوعية في ٤ مناطق خلال مصيف العرب بـ"موسم الطائف"

ينطلق "موسم الطائف" غداً وعلى مدى شهر كامل؛ محتضناً أكثر من ٧٠ فعالية نوعية في أربع مناطق رئيسة هي "سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، سادة البيد الذي يتضمن رياضة المشي الجبلي في الهدا والشفا" بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف باعتباره مصيف العرب الذي يتهيأ ليكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.





وكانت "مواسم السعودية" قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق النسخة الأولى من "موسم الطائف" والذي يأتي في سياق إبراز مكانة المملكة كأفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي وبمقومات عالمية، وترسيخ مكانة الطائف حضارياً وتاريخياً، وتسليط الأضواء على عمقها الثقافي وتنوعها الفني، واعتدال طقسها ووفرة منتوجها الطبيعي، مع تجديد وابتكار الفعاليات النوعية التي تلامس رغبات العوائل داخل السعودية، والسياح القادمون من خارجها.





ويعتبر "سوق عكاظ" أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسية في "موسم الطائف" وهو أحد أهم الأسواق في تاريخ العرب، وقد اندثر مع الأعوام وأعيد إحياؤه منذ ١٣ عاماً، ويتم تقديمه هذا العام بحلة جديدة.





وقد تضاعفت مساحته عدة مرات وتم بناء العديد من الأجنحة والفعاليات المبتكرة، ومن أهمها "حي العرب" الذي يستضيف لأول مرة ١١ دولة عربية، هي "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس".





وتنطلق مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح والتي تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، بالإضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل جادة عكاظ وساحة الفرسان والأسواق التاريخية وساحة الثقافة والأدب.





وتشارك هذا العام نخبة من نجوم الفن العربي لإحياء الأمسيات الغنائية في سوق عكاظ.





وقد انطلقت "قرية ورد" في منتزه الردف الشهير، لاحتضان مجموعة مميزة من الفعاليات التي تتعلق بوفرة المنتوج الطبيعي من الزهور، مثل فعاليات "متحف الورد، مختبر العطور، أوركسترا الورد، سيرك الورد، الحرف المرتبطة بصناعة الورد، وغيرها" بالإضافة للعروض الترفيهية والكرنفالية مثل "عيش الأدرينالين، مدينة الملاهي، طريق الفن" كما تحتضن أيضاً جادة الفواكه.





ويستمر "مهرجان ولي العهد للهجن" هذا العام مشتملاً على أهم وأضخم سباقات الهجن في العالم، كما يضم العديد من الفعاليات المبتكرة مثل "متحف وخيمة وجدارية الهجن، السوق الشعبي، والعروض المتنوعة والمبتكرة، بالإضافة إلى مدينة السيرك والتحديات الرياضية".





وتشهد جبال الهدا والشفا، الفعاليات الحماسية "سادة البيد" التي تضم المشي الجبلي وماراثون الألوان والتحديات الرياضية، كما تشمل العديد من الفعاليات المميزة مثل "جلسة سمر، وسمرة المشاوي". كما تقام العديد من الفعاليات المصاحبة لموسم الطائف طوال شهر أغسطس، مثل مهرجان التسوق والسينما في المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الطائف، والرحلات السياحية للمعالم والمساجد التاريخية.



