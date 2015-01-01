تعرف على توصيات "المنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة المنيا

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، عن سبع توصيات للمنتدي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أقيم بجامعة المنيا تحت عنوان "تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدي للسكان، وبرعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، وبحضور وفود جامعات أسيوط، والمنصورة، وبني سويف.





حيث جاءت توصيات المنتدي السبعة تثمن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعديل المادة 102من الدستور بما يُؤمّن وجود نص دستوري يضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان ويولي اهتماما كبيرا بدورها ويعيد لها دورها الكبير في تنمية المجتمع من خلال تخصيص نسبة 25 % من مقاعد البرلمان للمرأة المصرية، كما يثمن دعوة السيد رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عام للمرأة، وخلق استراتيجية تمكين المرأة في برنامج "سيادة الرئيس".





كما جاء المحور الثالث لتوصيات المؤتمر يطالب بتفعيل نشاط وأعمال المنتدى كجزءً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتوجيه باعتبار هذا المنتدى بداية مهمة ومتميزة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تكرار تلك التجربة بين الجامعات المصرية على نطاق أوسع ودوري، مع الأخذ في الاعتبار تنمية الوعي لدى الشباب وخلق جيل جديد متميز من خلال غرس وتكريس قيم الولاء والانتماء والوطنية لديهم.



