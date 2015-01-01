الهيئة العامة للموانئ تصدر ترخيصا موحدا للعمل في جميع الموانئ السعودية

أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ترخيصا موحدا صالحا للعمل في جميع الموانئ السعودية، لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمية التي تعد أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم.





وحسب "واس"، يأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ، الرامية إلى رفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محليا، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.





وتأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجيستية، بما يواكب طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية جاذبة ومحورا رئيسا لربط قارات العالم الثلاث.





وسمحت الهيئة العامة للموانئ من خلال تطبيق اللائحة التنظيمية لأعمال الوكالات البحرية للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، ويعد ترخيص شركة ميرسك العربية السعودية واحدا من عدة تراخيص لمجموعة من أكبر عشر شركات متخصصة في قطاع النقل البحري في العالم.





وحققت الموانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نموا لافتا في عمليات المناولة خلال النصف الأول لعام 2019، عبر تسجيلها زيادة في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع أكثر من 133 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 4.32 في المائة، كما حققت زيادة في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 3.4 مليون حاوية بنسبة زيادة بلغت 9.22 في المائة، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.