"السيسي" لمنسقي مبادرة "حياة كريمة": "متضيعوش الجهد اللي بتقوموا بيه"

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قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أثناء حديثه عن الجهود التي يقومون بها لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وحديثه عن أنهم ينتظرون العام المالي المقبل لتخصيص أموال جديدة لاستكمال المبادرة، قائلًا: "إحنا اتفقنا إننا مش هنخرج من القرية غير بعد تطوير كل ما فيها، مش هنستنى العام المقبل علشان نخصص موازنة مالية جديدة".



وأضاف "السيسي"، على هامش مشاركته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "أنا مش معاكم مش هينفع، ندخل القرية ونخرج منها بعد الانتهاء من كل ما فيها، الحديث عن مخصص مالي العام القادم هيضيع الجهد اللي بتقوموا بيه".



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

