بعد تصريحات وزيرة الصحة.. "صيادلة الإسكندرية" توجه خطابا لرئيس الوزراء وتطالبه بالتدخل

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية اليوم الأربعاء عن توجيه خطابا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصريحات وزيرة الصحة الأخيرة أثناء زيارتها مستشفيات محافظة بورسعيد والخاصة بإنقاص وزن الممرضات ووفق وصف ردود الفعل تهميش دور الصيدلي، وحضور النقابة الاجتماع المزمع عقده بنقابة صيادلة بورسعيد.





وقالت نص الخطاب الموجه لمجلس الوزراء وفق بيان إعلامي من النقابة إنه شارك الصيادلة فى العديد من المشروعات وتكبدوا الصعاب لإنجاح الحملات القومية برعاية رئيس الجمهورية وآخرها حملة 100 مليون صحة وحملة دعم صحة المرأة، وعلى مدار أقل من سبعة أشهر يصطدموا بتصريحات وقرارات غريبة من وزيرة الصحة بدأت بتصريحات مهينة عن شباب الصيادلة حديثي التخرج فى مجلس النواب، ثم تأخير قرارات تكليفهم 5 شهور وفى أماكن تبعد عن أماكن سكنهم بأكثر من 15 ساعة.





وأنه بالرغم من ذلك لم يتوانى الصيادلة عن قيامهم بأدوار فعالة فى الحملات الصحية بمنتهى التفاني، ويشمل ذلك الإعداد لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وإنتهت إلى تصريحات الأمس بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، والذى حاولت فيه التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسئول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.





وإن الصيادلة فى كلًا من: المستشفيات، ومخازن الأدوية، والصيدليات الأكلينيكية، والتفتيش الصيدلى، ومراكز المعلومات الدوائية، وصيادلة الصرف داخلى وخارجى، وصيادلة الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، وعيادات التأمين الصحى، بالإضافة إلى العاملين منهم فى الجودة، والإدارة، والترصد، ومكافحة العدوى وغيرها الكثير، لهم دور فاعل وملموس بالتأكيد فى المنظومة الصحية على الرغم من عدم قدرة السيدة الوزيرة على مساعدتهم بقرارات واجراءات تعزز من قدرتهم على آداء واجباتهم.





وأهاب الخطاب بمجلس الوزراء التدخل الفوري فيما أُثير وتسبب فى هياج للرأى العام وربع مليون صيدلي وإحتقان بين أركان المنظومة الصحية، وذلك بإنفاذ القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بضبط المنظومة الصحية خدمة للمريض المصري واستغلالًا للموارد وتفعيلًا لقدرات الآلاف من أبناء الصيادلة بالقطاع الحكومى والخاص.





وتضمن الخطاب عن عدم قدرة الوزيرة على تطبيق القرار الوزارى 496 (قرار العهدة)، وضرورة توفير موظفين إداريين لتحمل مسئولية الأعمال الإدارية الخاصة بعهدة الأدوية، والتى تقدر بالمليارات ويتحملها الصيدلى منذ سنوات، ومن ثم توجيه الصيدلى لعمله الأساسي.





وعدم قدرة الوزيرة على تطبيق التوصيف الوظيفي المُعد من قبل الوزارة للصيادلة من أجل تحسين الوضع المهنى لكافة المستشفيات الحكومية، عدم قدرة الوزيرة على إتاحة الدراسات والاستغلال الأمثل لآلاف الصيادلة الدراسين مختلف درجات الصيدلة الإدارية والاكلينيكية "السريرية"، وتفعيلها تفعيلا كاملًا بكافة المستشفيات مما يعود بالنفع على المريض المصري وأمنه وصحته.





وعدم قدرة الوزيرة على تهيئة بيئة عمل مناسبة للسادة الصيادلة فى مختلف أماكن عملهم بالأماكن المتوسطة والنائية، من أماكن صالحة للعمل ولتخزين الدواء ونقله بشكل آمن، وتأثيث أماكن العمل المتهالكة والتى يعكق الصيادلة والصيدليات على العمل بها رغم عدم آدميتها ولساعات طويلة، وعدم قدرة الوزيرة على الحد من فوضى سوق الدواء الحادثة المتمثلة فى اقتحام الدخلاء والكيانات الاحتكارية المخالفة وبيع الأدوية خارج الصيدليات، وفى بعض القنوات التليفزيونية المغمورة ووسائل التواصل الاجتماعى والتى هى أدعى بدور الجهات الرقابية لحماية سمعة المريض وحفاظًا على سمعة الدواء المصري.



