"الناتو" ينفي تلقيه طلبا لبدء مهمة في مضيق هرمز

أكد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن هناك أي طلب رسمي للحلف بإطلاق مهمة في مضيق هرمز.

واقترحت واشنطن تكثيف الجهود لحماية الطرق البحرية لنقل النفط، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران توترا متزايدا.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنها لم تعط حتى الآن أي موافقة على المشاركة في المقترح الأمريكي لتأمين الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، مشددة على ضرورة التركيز على تهدئة التوتر بالمنطقة.

يذكر أن السفارة الأمريكية في برلين كانت أعلنت أمس الثلاثاء، أن واشنطن توجهت "بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح أن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز والتصدي لعدوان إيران".

وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على خطتين منفصلتين خاصتين بتأمين حركة السفن في الخليج، على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة.