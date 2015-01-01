"السيسي" يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة "حياة كريمة"

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا عن مبادرة "حياة كريمة" بعنوان "مصر مبتنساس ولادها".



وتضمن الفيلم التسجيلي عرض بعض أمنيات المصريين، الذي يسعوا لتحقيقها ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

