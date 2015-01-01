ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حارس آسيوي يهدد مستقبل برادلي جونز مع النصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:01 م
حارس آسيوي يهدد مستقبل برادلي جونز مع النصر
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي النصر السعودي إلى الاستغناء عن خدمات الحارس الأسترالي برادلي جونز بعد دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.


وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن النصر تخطط للتعاقد مع حارس آسيوي آخر، حال التأهل لدور الثمانية.


ويسعى المدرب البرتغالي، روي فيتوريا للتعاقد سريعا مع حارس جديد خشية عودة إصابة الركبة للحارس وليد عبدالله، بعد أن عانى منها أكثر من مرة في الموسم الماضي.


والجدير بالذكر أن القانون الآسيوي الجديد يتيح لأي نادٍ تأهل لدور الثمانية تغيير 5 لاعبين دون أي سبب، إضافة إلى ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، على أن يكون آخر يوم للإضافات في الـ 19 من الشهر المقبل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا