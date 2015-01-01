511.8 مليار ريال مصروفات ميزانية النصف الأول من العام الجاري

بلغت مصروفات ميزانية النصف الأول من العام الجاري نحو 511.8 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغة حينها نحو 481.54 مليار ريال.





وبلغ مجموع إنفاق البندين خلال الفترة نحو 18.163 مليار ريال (17.534 مليار ريال الإعانات و0.629 مليار ريال المنح)، مقارنة بـ 8.879 مليار ريال في النصف الأول من 2018 (7.224 مليار ريال الإعانات و1.655 مليار ريال المنح).





ويعود سبب نمو الإعانات والمنح إلى ارتفاع الإنفاق في حساب المواطن، الذي يقدم دعما مباشرا للمواطنين عن تعديل الأسعار في منتجات الطاقة.





وذهب نحو 49.3 في المائة من مصروفات النصف الأول 2019 لـ "تعويضات العاملين" أي أجور ورواتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وبلغت قيمتها نحو 252.21 مليار ريال مقارنة بـ 243.752 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2018 مسجلة نموا نسبته 3.5 في المائة بما يعادل 8.458 مليار ريال.





فيما ارتفع الإنفاق الرأسمالي (الأصول غير المالية) بنسبة 21.9 في المائة بما يعادل نحو 16.198 مليار ريال لتصل قيمته في النصف الأول 2019 إلى 90.237 مليار ريال مقارنة بـ 74.039 خلال فترة النصف الأول من 2018.





وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 17.6 في المائة من مجموع إنفاق أو مصروفات النصف الأول 2019 مقارنة بـ 15.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.





ويعد الإنفاق الرأسمالي في النصف الأول 2019 ثاني أكبر بند من بنود مصروفات الميزانية للنصف الأول 2019 بعد بند "تعويضات العاملين".





تلاه في الترتيب الثالث من بنود "مصروفات الميزانية" السلع والخدمات، الذي بلغت مصروفاته في النصف الأول 2019 نحو 51.761 مليار ريال مقارنة بـ 53.581 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.





فيما حل رابعا بند "المنافع الاجتماعية" بـ 45.444 مليار ريال في النصف الأول 2019 مشكلة نحو 8.9 في المائة من مجموع المصروفات.





وخامسا "مصروفات أخرى" بقيمة 44.275 مليار ريال، مشكلة نحو 8.7 في المائة من مصروفات النصف الأول 2019.





في حين حل بند "نفقات التمويل" سادسا بقيمة 9.707 مليار ريال مشكلة نحو 1.9 في المائة من مجموع مصروفات النصف الأول 2019، مقارنـــــة بـ 5.669 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2018.



