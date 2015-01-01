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انتداب "المعمل الجنائي" لفحص حريق مصنع لصناعة الأثاث بحلوان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:56 م
انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع لصناعة الأثاث بحلوان
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داليا عادل
 
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طلبت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق المصنع الذي شب فيه الحريق، بمنطقة حلوان، وحصر التلفيات وجمعها.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل، نشب بمصنع لصناعة الأثاث بحلوان.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق ضخم فى مصنع أثاث على الفور وصل رجال الحماية المدنية تم الدفع بـ ١٠ سيارات مطافئ، وفرض كردون حول المصنع لمنع تمدد النيران وتم السيطرة عليها.
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