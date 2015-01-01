ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع أسعار النفط للجلسة الخامسة بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:54 م
ارتفاع أسعار النفط للجلسة الخامسة بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
صعدت أسعار النفط للجلسة الخامسة اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 58.25 دولار للبرميل.

بدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددا في الأسبوع الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يوليو تموز، مقابل توقعات بانخفاضها 2.6 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا