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الأمن العام: منع جميع الشاحنات من نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:55 م
الأمن العام: منع جميع الشاحنات من نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
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‏‫أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج أنه تنفيذاً لمقتضى أنظمة وتعليمات الحج التي تنظم نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبما يضمن التحقق من سلامتها، يباشر رجال الأمن بكل المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منع جميع الشاحنات من نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمداخل مكة المكرمة.

والأمن العام إذ يعلن ذلك فإنه يهيب بكل مالكي وسائقي الشاحنات، وملاك الماشية الالتزام بمقتضى الأنظمة والتعليمات، وعدم مخالفتها وتعريض أنفسهم وشاحناتهم للعقوبات المترتبة على ذلك.
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