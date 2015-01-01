تعرف على الأماكن الخالية بكلية هندسة بالجامعات

بدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية، اليوم الأربعاء، تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، وذلك لمدة 5 أيام، على أن تُعلن بعد نتائج المرحلة والحدود الدنيا للكليات.



