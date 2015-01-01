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تعرف على الأماكن الخالية بكلية هندسة بالجامعات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:55 م
تعرف على الأماكن الخالية بكلية هندسة بالجامعات
صورة أرشيفية
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رضا سلامة
 
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بدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية، اليوم الأربعاء، تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، وذلك لمدة 5 أيام، على أن تُعلن بعد نتائج المرحلة والحدود الدنيا للكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الأحد الماضي، نتيجة تنسيق القبول بالجامعات، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، وكشفت نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، لطلاب شعبة العلمي رياضة، وجود أماكن خالية بالتنسيق بكليات الهندسة في 6 جامعات " حلوان – أسيوط – المنوفية – السويس – الفيوم"، بخلاف أماكن خالية أيضا بكليات الذكاء الاصطناعي.
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