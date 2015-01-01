خلال ساعات.. الكاف يعلن عن موعد مباراة الإعادة لنهائى دوري أبطال إفريقيا

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى عزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إلى تحديد موعدا جديدًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، للموسم المنصرم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكشفت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن الكاف اقترح أن يكون يوم الثامن من أغسطس المقبل، موعدا جديدًا لمباراة الإياب بين الوداد والترجي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، في حال ما أيدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" قرارها بإعادة اللقاء على أرض محايدة.





وأوضحت الصحيفة وفقا لمصدر داخل الكاف أنه سيصدر خلال ساعات بيانًا رسميا بموعد المباراة، في حال تم تأكيد قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة.





كما أكدت الصحيفة، أن توقعات غالبية من حضروا مرافعات دفاع كل من الوداد الرياضي والترجي التونسي والاتحاد الإفريقي، تشير إلى أن القرار الذي ستتبناه محكمة التحكيم الرياضية الدولية، هو تأييد قرار "كاف" بإعادة المباراة، استنادا إلى مجموعة من الاختلالات التنظيمية والأمنية، التي شهدتها مباراة الإياب، عكس لقاء الذهاب الذي جرى بالرباط.