إنشاء معهد "كونفوشيوس" بجامعة كفرالشيخ لتعليم اللغة الصينية

استقبل الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ المتهية ولايته، اليوم الأربعاء، المستشار التعليمي الصيني "سونج بو"، والوفد المرافق له، لبدء اجراءات انشاء معهد "كونفوشيوس" ومعاينة مقر المعهد داخل حرم جامعة كفر الشيخ.





وأبدى المستشار التعليمي الصيني، خلال اللقاء، رغبته في زيادة أعداد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في جامعة كفر الشيخ، وتوسيع قاعدة التحاق الطلاب الصينين لتشمل كل كليات الجامعة، النظرية والعلمية، وخلال اللقاء أطلع الوفد الزائر على امكانيات جامعة كفر الشيخ التعليمية والبحثية والمرافق الداعمة.





وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، انه تم بحث إنشاء "معهد كونفوشيوس" بالجامعة، لتعزيز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين من خلال تبادل الخبرات وتعليم اللغة والثقافة الصينية ودعم التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى والتدريب والتبادل الطلابى والشراكة فى مجال العلوم التطبيقية بين الجامعة والجامعات الصينية فى مجالات التمريض والثروة السمكية والنانو تكنولوجى، واستقدام معلمين صينيين لتدريس مواد اللغة الصينية لطلاب كلية الألسن وتقديم منح دراسية لطلاب الجامعة.





وأكد القمري أن إنشاء "معهد كونفوشيوس" بجامعة كفرالشيخ سيدعم طلاب وطالبات الجامعة لتعلم اللغة الصينية والاستفادة من المنح الدراسية التى يقدمها المعهد للدراسة فى الصين والاستفادة من التطور العلمى والأكاديمى بالجامعات الصينية كما يساهم فى استقطاب المتميزين من الجانب الصينى للدراسة بجامعة كفر الشيخ بنظام المنح الدراسية.



