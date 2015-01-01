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"السيسي" لمقدمة مؤتمر الشباب: "سيبي الأحزاب تتكلم براحتها"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:50 م
السيسي لمقدمة مؤتمر الشباب: سيبي الأحزاب تتكلم براحتها
صورة من اللقاء
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رقية جمال
 
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قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمة جلسة لتحول الرقمي ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، لمطالبتها عضو تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، بلال حبش، بسرعة الانتهاء من كلمته، قائلًا "من فضلك سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عايزة".

وعقب "حبش"، خلال كلمته على هامش مشاركته بجلسة التحول الرقمي ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم الأربعاء، بالشكر لرئيس السيسي على حرصه الدائم على الاستماع لهم.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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المزيد عن: عبد الفتاح السيسي شباب البرنامج الرئاسي المؤتمر الشباب المؤتمر السابع للشباب العاصمه الاداريه الجديده
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