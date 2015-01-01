محافظ الشرقية يتابع استكمال أعمال خط الصرف الصحي الجديد بقرية إنشاص البصل
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:48 م
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تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء وتوصيل خط الصرف الصحي الجديد بقريه أنشاص البصل، حيث أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالإنتهاء من أعمال إصلاح الصرف الصحي بالقرية إستجابة لشكوي الأهالي من الطفح المستمر للصرف الصحي.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنتقال للقرية واستدعاء المقاول المسند له تنفيذ الأعمال للبدء فوراً في تغيير المواسير القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة وإنهاء أعمال إصلاح الصرف الصحي لتنتهي معاناة أهالي القرية ورفع المياة من الشوارع وتهيئتها أمام حركة المواطنين.
وكان أهالي قرية أنشاص البصل التابعة برئاسة مركز ومدينة الزفازيق قد تقدموا بشكاوى لمعالي المحافظ من سوء حالة الصرف الصحي بالقرية وغرق الشوارع بالمياة، ليأمر المحافظ علي الفور رئيس مركز الزقازبق بالتعاون مع مسئولي الهيئة والشركة بمتابعه أعمال المقاول والإنتهاء من أعمال إصلاح الصرف الصحي بالقرية.
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