محافظ الشرقية يتابع استكمال أعمال خط الصرف الصحي الجديد بقرية إنشاص البصل

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء وتوصيل خط الصرف الصحي الجديد بقريه أنشاص البصل، حيث أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالإنتهاء من أعمال إصلاح الصرف الصحي بالقرية إستجابة لشكوي الأهالي من الطفح المستمر للصرف الصحي.





وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنتقال للقرية واستدعاء المقاول المسند له تنفيذ الأعمال للبدء فوراً في تغيير المواسير القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة وإنهاء أعمال إصلاح الصرف الصحي لتنتهي معاناة أهالي القرية ورفع المياة من الشوارع وتهيئتها أمام حركة المواطنين.



