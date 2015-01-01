ندوات ودورات تدريبية طبية لرفع كفاءة الأطباء بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والعاملين بقطاع الشئون الصحية وتنمية مهاراتهم لافتاً إلى أهمية الإستفادة من الخبراء و المتخصصين ونقل خبراتهم في تدريب العاملين الجدد و تصويب أداء الموظفين غير المتميزين والإرتقاء بأدائهم لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي من أبناء المحافظة.





وفي هذا السياق وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفئات الطبية بالمحافظة من الأطباء والفنيين والتمريض ورفع كفاءة الخدمات الطبية المختلفة قامت مديرية الصحة بالشرقية بعقد ندوة للأطباء عن علاج البؤر السرطانية للكبد والبنكرياس والقناة المرارية ، وفيروس سي ، ضمن بروتوكول التعاون القائم بين المديرية وجامعة الزقازيق وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي حميات الزقازيق. وبمشاركة أساتذة متخصصة وتم المرور علي مركز علاج البؤر السرطانية بالكبد والبنكرياس والقناة المرارية بالمستشفى.



