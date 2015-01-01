إزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة وضبط كافة المخالفات





وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبزرها على النحو التالي:



نطاق مديرية أمن الدقهلية

تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 3000 متر).



نطاق مديرية أمن دمياط

إزالة غزل تحاويط مخالف، بطول ( 30 متر ).

إزالة عدد ( 18 متر ) غزل شرك طير مخالف.

إزالة عدد ( 16 ) جوبية صيد مخالفة.

إزالة عدد ( 25 ) وحدة غرائز خشبية.



نطاق مديرية أمن بورسعيد

تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 50 ألف متر).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

واصلت مديريات أمن (بورسعيد، الدقهلية، دمياط) تكثيف تواجدها الأمني بنطاق (بحيرة المنزلة) بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.