رئيس الزمالك لكهربا: ولد عاق وكومبارس

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما ناريا، على محمود كهربا صانع ألعاب الفريق، بسبب هروبه من الفريق وانتقاله للدوري البرتغالي.

وقال رئيس الزمالك لكهربا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالنادي:" أتيت من إنبي كومبارس والزمالك من جعلك نجم لتجني الأموال.. ولد عاق أنتهى وانا معه لنرى".

وتابع:"الزمالك لعب مبارياته الهامة وسط ظروف صعبة بغيابات وسوء توفيق لبعض لاعبي الفريق مثل عماد السيد وعمر صلاح".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ١٠ صفقات جديدة تعاقد معها النادي بشكل رسمي : محمود عبد الرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، محمد عبدالشافي، مصطفى محمد، كريم بامبو، إسلام جابر، محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي