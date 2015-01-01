"جريمة الفجر".. مطاردة من بولاق لـ"الجيزة" لقتل مقاول

Advertisements

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل مقاول أمام جامعة القاهرة، وتبين أن مجهولين طاردوا المجني عليه من منطقة بولاق الدكرور، وصولًا إلى جامعة القاهرة، وأطلقوا عليه 6 طلقات نارية أصابته إحداهم بمنطقة الرأس أسقطته قتيلا، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت قرب وقت أذان الفجر.



وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المقاول الذي لقي مصرعه أمام جامعة القاهرة، بطلق ناري من مجهولين يدعي محمد عبد الفتاح، 40 سنة، مقاول مقيم بمنطقة بشتيل، موضحا أنه أصل بلدته أبو تشت بمحافظة قنا، وكان يقطن بنطاق قسم شرطة امبابة، هربا من الثأر.



وقام مجهولين بإطلاق عيار ناري صوب مقاول أصابه بالرأس ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب عامل، وأسقطوه قتيلا.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وتبين قتل المجني عليه إثر وقوع خلافات ثأرية بينه وبين عائلة أخري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمكان البلاغ، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

