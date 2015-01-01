وزير التموين عن حذف غير المستحقين: "اللي يزعل يزعل لغيره"

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ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بالحديث عن دور قواعد البيانات في تحديث البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين؟



وقال "المصيلحي"، خلال كلمته على هامش مشاركته بجلسة التحول الرقمي ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك 79 مليون مستفيد نظري بالبطاقات التموينية قبل تحديث البطاقات.



وتابع، أن وجود قواعد البيانات ساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال إظهار الأسماء المكررة، والأسماء الوهمية، والمتوفين الموجودين بالبطاقات التموينية، منوهًا إلى أن بعض من يملكون السيارات يغضبون من حذفهم ويعتبرون أنفسهم ليسوا أغنياء، معقبًا: "إحنا شايفنكم أغنياء، اللي يزعل يزعل لغيره، في ناس مش لاقية ثمن المواصلات".



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

