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إسرائيل توافق على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:39 م
إسرائيل توافق على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية
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ترجمة منار طارق
 
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وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع يوم الثلاثاء على اقتراح لبناء أكثر من 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى 6000 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية.

وأوضح مسؤول اسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف الجلسة المغلقة، ان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدمت الاقتراح في وقت متأخر يوم الثلاثاء. يبدو أن الوقت قد تزامن مع زيارة صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوث الشرق الأوسط جاريد كوشنر، الذي من المتوقع أن يصل إلى المنطقة هذا الأسبوع.

ستصدر التصاريح للبناء في المنطقة (ج)، حوالي 60٪ من الضفة الغربية حيث تمارس إسرائيل سيطرتها الكاملة وحيث توجد معظم المستوطنات اليهودية. وافقت حكومة نتنياهو على بناء عشرات الآلاف من منازل المستوطنين، لكن تصاريح البناء الفلسطينية نادرة للغاية.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، في حرب عام 1967. يسعي الفلسطينيون لهذه المناطق كأجزاء من دولة مستقبلية. يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعائقا أمام حل الدولتين للنزاع.

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء خلال جولة ببناء جديد في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية، جنوب القدس "لن يتم اقتلاع مستوطنة واحدة أو مستوطن واحد".
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