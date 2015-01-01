مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"

بدأ الفنانة المصرية مي فخري، تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، في القصة التى تحمل اسم "براد شاى" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، ويشاركها بطولة حكاية "براد الشاي" هبة مجدى، هانى عادل، تونى ماهر ومى فخرى، إخراج محمد سلامة.

فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مي فخري، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.

وقد أطلقت الفنانة الشابة "مي فخري" على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسات تصويرها والتي تميزت بروح الأكشن حيث ظهرت بفستان طويل أسود مع وجود مسدس في يدها، وملامح وجه تدل الجراءة، وحازت جلسة التصوير على إعجاب المتابعين لها على صفحات التواصل الاجتماعي.