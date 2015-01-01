ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:32 م
مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من نصيبي وقسمتك
مي فخري
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

بدأ الفنانة المصرية مي فخري، تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، في القصة التى تحمل اسم "براد شاى" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، ويشاركها بطولة حكاية "براد الشاي" هبة مجدى، هانى عادل، تونى ماهر ومى فخرى، إخراج محمد سلامة.

 

فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مي فخري، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.

 

وقد أطلقت الفنانة الشابة "مي فخري" على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسات تصويرها والتي تميزت بروح الأكشن حيث ظهرت بفستان طويل أسود مع وجود مسدس في يدها، وملامح وجه تدل الجراءة، وحازت جلسة التصوير على إعجاب المتابعين لها على صفحات التواصل الاجتماعي.

مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"
مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"
مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا