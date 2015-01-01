ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحباط عملية إرهابية خطط لها "داعش" في تتارستان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:32 م
إحباط عملية إرهابية خطط لها داعش في تتارستان
الأمن الروسى
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن الأمن الروسي، إن رجال الأمن والداخلية الروسية أحبطوا عملية إرهابية في تتارستان وتم القبض على مخططيها وهما عنصران من "داعش" [المحظور في روسيا] يجندان السكان لصالح جهات إرهابية.

 

وقال الأمن في بيان: "هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إلى جانب الداخلية الروسية أحبطا العمل الإرهابي في إحدى المواقع الأساسية لجمهورية تتارستان".

 

وأوضح الأمن أن اثنين من مواطني روسيا الاتحادية هما من أنصار تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، والمتورطين في تجنيد السكان المحليين لصالح تنظيمات إرهابية ونشر الدعاية الإرهابية تم القبض عليهما في مكان الجريمة المخطط لها.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا