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اليوم.. الزمالك يعلن ضم كريم بامبو رسميا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:31 م
اليوم.. الزمالك يعلن ضم كريم بامبو رسميا
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الفجر الرياضي
 
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يظهر كريم بامبو نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، في المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده بعد قليل بمقر النادي الزمالك، ليكون ضمن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء.


وكان الزمالك قد نجح في الحصول على توقيع كريم بامبو ولم يستقر بعدها الجهاز الفنى على تواجده من عدمه، قبل أن يتم الاستقرار على تواجده ضمن صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، وتقديمه ضمن الصفقات الجديدة للفريق.


وشهدت الساعات الماضية وصول المغربى محمد أوناجم إلى القاهرة برفقة مواطنه أشرف بن شرقى، وذلك ضمن الصفقات الجديدة التى أبرمتها الإدارة البيضاء لتعزيز الخط الأمامى للفريق فى الموسم الجديد.


ومن المنتظر أن يتم تقديم أيضا كل من محمد عواد حارس الإسماعيلي، ومحمد صبحي حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة.

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