لدواعٍ أمنية.. تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ26 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 26 أغسطس لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.





صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



