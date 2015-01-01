صحة قنا: ختان الإناث جريمة ولا يوجد لها أساس علمي أو طبي

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم متابعة الندوة التوعوية التي أقيمت بمعسكر قنا الدائم برعاية جمعية تنمية المجتمع بالحوتكة بأسيوط بالاشتراك مع الطفولة والتنمية بتنسيق من إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية لتوعية المرضي ونشر الثقافة الصحية حول مناهضه تطبيب ختان الإناث.





وحاضرت الندوة الدكتورة ندا فخر الدين، والتي تحدثت عن ختان الأناث ومدي الخطورة الناجمة عنه وعن قرارات التحريم ثم التجريم، وتطرقت الي الاثار النفسية التي تصيب الفتاه وقد تدمر حياتها.



