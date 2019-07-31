نائب محافظ القليوبية: تفعيل خدمة "الشباك  الواحد" لخدمة مواطني الخانكة (صور) 

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تفقدت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، يرافقها اللواء ياسر حفناوي رئيس مركزومدينة الخانكة ونائب رئيس المدينة وسكرتير عام المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرة الادارة الهندسية، المركز التكنولوجي بالمجلس للبدء في تطويره لخدمة شباك الباب الواحد للتسهيل علي المواطنين بتقديم المرافق او شكوي او تظلم او اي خدمة من الادرارت بالمركز او المدينة يتم التسهيل لهم بتقديم الطلب بالمركز واستلام الرد من نفس الشباك تسهيلا للمواطن والمواطنين.



وطالبت "ريان " مهندسي التطويرالمرافقين بسرعة الانتهاء من التطوير؛ للبدء في العمل.



