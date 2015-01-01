شرطة دبي تبعث رسالة جميلة لسائح سعودي ارتكب مخالفات مرورية

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أرسلت شرطة دبي، رسالة رائعة لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به.



وجاء نص الرسالة: ” عزيزي السائق لكونك ضيفًا على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة ”.



وتابعت شرطة دبي في رسالتها: ” يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعًا، ومخالفًا لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك “.



ومن جانبها، كشفت شرطة دبي، أن صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير ” ليست حديثة “، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة.



