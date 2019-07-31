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تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ"أحداث الموسكي"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:20 م
تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـأحداث الموسكي
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الموسكي"، وذلك لجلسة 26 أغسطس لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية. 

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى. 

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين" وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته. 

وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وقامت بدورها بإحالتهم لمحاكمة عاجلة. 
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